台湾已公布经济指标--2014/10/22

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 8月 +7.03% +6.15% r 10/23 -- 季调失业率 8月 3.94% 3.95% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 9月 +0.72% +2.06% r 11/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 9月底 4,206.96 4,230.66 11/5 -- 商品出口(y/y) 9月 +4.7% +9.6% 11/7 -- 商品进口(y/y) 9月 +0.2% +14.1% 11/7 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +5.64% +5.63% 10/24 -- 外销订单(y/y) 9月 +12.7% +5.2% 11/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.24% r 10/31 -- 重贴现率(%) 9月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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