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亚洲 | 2014年 10月 21日 星期二 15:57 BJT

中国新债：进出口行周五将发行至多200亿元四期债，期限三至七年

路透上海10月21日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(24日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币四期固息债，其中三期为增发，一期为新发，期限三至七年。

上述四期债为该行今年第70-73期债。第70期为2011年第14期 五年债增发，实际剩余期限1.79年；第71-72期分别为第68和69期增发债，期限三年和五年；第73期为新发债，期限七年。具体发行条款如下：

70期 71期 72期 73期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息 五年固息 七年固息

(实际剩余期1.79年)

招标时间 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:30 10:00-11:30

中标方式 单一价格中标 单一价格中标 单一价格中标 单一利率中标

起息日 8月4日 10月21日 10月21日 10月28日

缴款日 10月27日 10月27日 10月28日 10月28日

分销期 10/24-10/27 10/24-10/27 10/24-10/28 10/24-10/28

上市日 10月31日 10月31日 11月3日 11月3日

基本承销额 无 无 无 无

发行手续费 0.05 0.05% 0.10% 0.10%

票面利率 4.60% 4.20% 4.34% --

---------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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