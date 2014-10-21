路透伦敦10月21日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：最近涨势似乎在107.40附近暂停，可能重新测试近期低点105.20。云区位于105.37/104.23。更多支撑位于104.50(61.8%回档位)和103.00(78.6%回档位)。市场需重新站上20日均线切入点108.00，方能再度上攻。盘中技术面偏空，预示市场近期可能继续下行。
欧元/美元：短期向上修正，进入1.2955/1.3100区间后，涨势可能终止。市场短期仍受支撑线1.2693力挺，若守在该点上方则近期走势偏多。若失守1.2693，可能需下看1.2500/1.2460支撑位(近期低点和78.6%回档位)。
欧元/日圆：仍然向上修正，市场已经涨至136.60/137.10区间，达到修正目标，涨势可能停滞于此。由于在关键点138.45下方承压，如果在此受阻，汇价可能下行。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2831 1.2798 +0.26 -6.65 1.3745
美元/日圆 106.43 106.94 -0.48 +1.07 105.30
欧元/日圆 136.61 136.87 -0.19 -5.55 144.63
美元/瑞郎 0.9401 0.9423 -0.23 +5.30 0.8928
英镑/美元 1.6164 1.6162 +0.01 -2.37 1.6556
美元/加元 1.1254 1.1283 -0.26 +5.97 1.0620
澳元/美元 0.8807 0.8780 +0.31 -1.19 0.8913
新西兰元/美元 0.7998 0.7963 +0.44 -2.53 0.8206
欧元/瑞郎 1.2067 1.2065 +0.02 -1.66 1.2271
欧元/英镑 0.7936 0.7915 +0.27 -4.35 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2018 9.1851 +0.18 +4.01 8.8474
美元/挪威克朗 6.5385 6.5531 -0.22 +7.78 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军；审校 张明钧)