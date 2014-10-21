《全球汇市》澳元因中国GDP数据而上涨，美元兑日圆下滑

美元兑日圆 下跌0.4%至106.53日圆。
美元指数 也下跌0.2%至84.837。
美元近几周下跌，因关于全球经济成长放缓的担忧，促使投资者削减美联储本月稍晚结束量化宽松后将很快升息的押注。
美国10年期公债 收益率跌约4个基点至2.146%，再次压低持有美元的短期回报率。
欧元兑美元 上涨0.2%至1.2824美元。欧元兑日圆 跌0.2%至136.62日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2832 1.2798 +0.27 -6.64 1.3745
美元/日圆 106.54 106.94 -0.37 +1.18 105.30
欧元/日圆 136.74 136.87 -0.09 -5.46 144.63
美元/瑞郎 0.9401 0.9423 -0.23 +5.30 0.8928
英镑/美元 1.6162 1.6162 +0.00 -2.38 1.6556
美元/加元 1.1247 1.1283 -0.32 +5.90 1.0620
澳元/美元 0.8809 0.8780 +0.33 -1.17 0.8913
新西兰元/美元 0.7998 0.7963 +0.44 -2.53 0.8206
欧元/瑞郎 1.2065 1.2065 +0.00 -1.68 1.2271
欧元/英镑 0.7940 0.7915 +0.32 -4.30 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2019 9.1851 +0.18 +4.01 8.8474
美元/挪威克朗 6.5410 6.5531 -0.18 +7.83 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 田建华/审校 洪曦/朱晓军/王洋/田建华/艾茂林/龚芳/张明钧)