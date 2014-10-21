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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 15:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：短期环境利好欧元

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* 美元再次受到美债收益率下滑的打击，10年期美债收益率隔夜下跌约4个基点

* 欧元背景仍偏空，但可能看得到更好的卖出价位

* 欧洲央行开始购买担保债券带来宽慰，促使欧元上涨

* 通胀/经济成长风险犹存，欧洲央行可能面临采取更多举措的压力

* 欧元/美元底部为1.2501，可能升至1.29，但在后一水准料出现卖单

* 技术图表：link.reuters.com/zub33w (完)

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