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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 16:04 BJT

《汇市简讯》美元/加元1.1250的支撑位面临威胁，关注加拿大央行会议

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* 埋在1.1250的买单为美元/加元提供支撑，1.1251为周一低点

* 1.13之前的卖单限制亚洲盘涨势，如同周一，1.1297和1.1294为高点

* 1.1320和1.14之前有更多卖单，1.14为期权障碍位

* 1.1385为上周所及的五年高点，1.1211为10月17日所及的低点

* 加拿大央行周三召开会议，前瞻性指引为关注焦点 (完)

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