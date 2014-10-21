路透基点：中国光明食品为收购意大利Salov多数股权安排贷款--TRLPC

路透香港10月21日 - 汤森路透旗下基点报导，根据消息人士，中国国有企业--光明食品(集团)有限公司正筹资1.20亿欧元(1.54亿美元)，为收购意大利橄榄油企业Salov集团多数股权进行融资。

消息人士称，法国巴黎银行、恒生银行和荷兰国际将透过一笔三年期子弹式贷款来提供光明食品所需的1.20亿欧元。该交易将以俱乐部贷款形式完成。

三家银行的承贷规模相同。一位消息人士表示，贷款有两年的延期选项，将视贷款方是否许可而定。

签约工作将很快进行。

贷款将用于支持光明食品收购Salov的90股权。Salov年营收达到3.30亿欧元，旗下两个橄榄油品牌Sagra和Filippo Berio在英国与美国市场占主导地位。

消息人士表示，光明食品从Fontana家族手中购得股权，剩余的10%股份将由该家族继续持有。

光明食品前次贷款6亿欧元，用于支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的多数股权。

消息人士说，10家银行参与这笔三年期子弹式贷款。交易尚未签约。

参贷银行包括中国银行(香港)、巴克莱、法国巴黎银行、恒生银行、汇丰、荷兰国际集团、摩根大通、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。

综合收益在200个基点以下。

光明食品这笔新收购贷款的条款料将与2012年10月的一笔8.5亿美元贷款类似。2012年的贷款是用来支持光明收购英国谷物类食品制造商Weetabix的多数股权。

2012年贷款案包括5.5亿美元三年期贷款，参贷行包括中国银行、国家开发银行、汇丰、澳洲国民银行、荷兰合作银行和苏格兰皇家银行，以及支持债券发行的3亿美元一年期过桥贷款，由汇丰、荷兰合作银行和苏皇提供。这笔三年期贷款的综合收益为230个基点，一年期过桥贷款最高支付150个基点。

光明食品5月宣布，将从英国私募股权投资公司Apax Partner收购乳品企业Tnuva的56%股权。光明食品未透露交易额，但Tnuva另一大股东--Mivtach Shamir Holdings称，交易对Tnuva的估值约为25亿美元。

根据一份路透报导，光明食品将向Apax支付略低于10亿美元的现金获得其56%股权，并将继承后者总计19亿谢克尔的银行贷款。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)