CNH动态：中国GDP数据略好于预期，助推离岸即期一度上扬至逾7个月高位

路透香港10月21日 - 中国第三季度国内生产总值(GDP)增速略好于预期，一定程度上缓解了外界对中国经济可能出现硬着陆的担忧，亦助推香港离岸人民币即期 周二盘中一度升至自今年3月以来的逾7个月高位，后涨幅略有缩减。
“中国经济增长如市场预期放缓，但三季度GDP略好于市场预期，且工业增加值和零售销售仍较为强劲，表明中国经济放缓势头并非那么强烈。年底CNH即期上看6.07。”一位外资银行交易员称。
数据显示，中国出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小，未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。
上述交易员并表示，下周美联储新一轮利率决议按时间计划将退出QE计划，上周联储官员发表言论，QE退出步伐加息计划有反复。本周建议关注技术形态及美国经济数据。
中国共产党十八届四中全会已于周一开幕，截至到23日。巴克莱报告指，四中全会将助增投资者对中国政治体制和经济增长可持续性的信心得到加强。
荷兰国际集团(ING)报告表示，中国第三季度GDP增速好于预期将缓解外界对中国可能出现硬着陆的担忧，刺激全球风险偏好升温。投资者信心提升带来的资金流入将对人民币构成支撑。
本地时间16:11，离岸人民币现汇 报6.1257，较上日涨61个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差缩窄为52个点子。
在岸即期 周二早盘微升至6.1203，受中间价小幅上扬带动，而新鲜出炉的中国三季度国内生产总值（GDP）数据基本符合预期，对汇价也形成一定支撑；但整体市场波动不大，交投相对平静。
无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2380/2414，涨0.13%，上日收盘在6.2460。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.83%左右。
全球汇市， 澳元周二曾一度上涨0.5%，之前中国经济增长数据略高于市场预期。美元兑日圆因未能获得上涨动力而告回落。（完）
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(发稿 赵红梅; 审校 曾祥进)