《路透晚报》--10月21日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本政府月报连续第二个月下调经济评估，需求疲软企业减产

日本政府连续第二个月下调整体经济评估，因4月上调消费税后消费疲软，导致企业减产。日本政府周二亦下调工业产出预估，为五个月来首次，因企业减产，且需求疲软导致库存增加。分析师称日本或将避开衰退，但持续低迷的消费支出和制造业活动可能引发对于首相安倍晋三将把原定于明年上调的消费税延迟的推测。

--中国三季度GDP同比增速创五年半低点，投资续降但工业回稳

受房地产市场调整以及高基数的影响，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速创五年半低点。不过随着相关政策效应的继续发挥，四季度经济将有所回暖，并有望保持平稳较快发展。国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。

数据并显示，9月规模以上工业增长值同比增长8%，路透调查预估中值为7.5%；1-9月固定资产投资同比增长16.1%，预估中值为16.3%；9月社会消费品零售总额同比增长11.6%，低于预估中值的11.8%，且为2006年2月以来最低。

--日本厚生劳动大臣称对GPIF增持日股计划不知情，导致日股受挫

据媒体周末报导，日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比提高至25%左右。但日本厚生劳动大臣盐崎恭久今日称，对于媒体报导的事情他并不知情，这番言论令那些期待他印证报导的投资者感到失望。他的表态打压日股，推动日经指数收低2%。

日本知名经济学家伊藤隆敏表示，日本公共退休基金应该不需等待治理改革，就能够开始调整投资组合，降低日圆债券比重。

--澳洲央行会议记录：就业市场仍低迷，但正趋于稳定

澳洲央行在10月7日的政策会议记录中称，劳动力市场仍低迷，但今年表现有所稳定，并称鉴于官方劳动力调查的波动性，央行是基于一系列数据做出的评估。澳洲央行亦重申，在一段时间内维持利率稳定是最为审慎的做法。澳洲央行表示，持续宽松的货币政策应会在一段时间内支撑需求并扶助经济增长。

--乌克兰与俄罗斯天然气会谈浮现希望，但仍有障碍待克服

乌克兰与俄罗斯两国总统达成一项暂时协议，使得导致俄国切断对乌克兰天然气供应的纷争有希望化解，不过仍有几道障碍有待克服。双方对于乌克兰巨额天然气欠款的计算方式与付款计划仍存分歧，对于乌克兰的付款能力也有疑虑。两国能源部长今日将于布鲁塞尔进行会谈。

--道达尔开盘大跌，此前执行长因事故丧生

石油公司道达尔股价开盘大跌2.26%，此前该公司执行长Christophe de Margerie在俄罗斯伏努科沃国际机场因飞行事故丧生。道达尔表示，将“尽快”召开董事局会议，但并未提供进一步细节。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低2%，关注有关公共退休基金的讲话

日本股市周二走低，市场关注厚生劳动大臣就公共退休基金发表讲话，作为对上日超大涨幅获利了结的依据。日经指数跌2.0%，收报14,804.28点，周一录得的4.0%涨幅有一半失守。东证股价指数下跌1.6%至1205.36点。JPX-日经400指数跌1.6%，报10,968.74点。

--中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，经济数据不佳施压大盘重返跌势

中国股市沪综指收跌至近一个月新低。分析师指出，今日宏观经济数据显示整体经济下滑趋势未有改善，投资者担忧加剧引发大盘重返跌势，上游行业和前期涨幅较多的军工、医药等行业跌幅较大，料短期市场走势将受对四中全会改革红利预期的影响。

沪综指收报2,339.657点，跌17.071点或0.72%，上证A股今日成交1,465亿元人民币，上日为1,416亿元。沪深300指数收报2,433.391点，跌0.87%；沪深300指数期货主力11月合约 CIFX4 尾盘报2,439.2点，跌0.65%，成交716,461手。

--香港股市：收盘几近持平，中国疲弱数据打压大盘

香港股市收平，因港元表现疲弱，且市场忧心香港当局和示威者的对话是否能为当前的僵持局面画上句号。恒生指数收升0.1%至23,088.58点，恒生国企指数下跌0.2%。

--全球汇市：澳元因中国GDP数据而上涨，美元兑日圆下滑

澳元曾一度上涨0.5%，之前中国经济增长数据略高于市场预期。美元兑日圆因未能获得上涨动力而告回落。澳元兑美元上涨0.2%至0.8804。美元兑日圆下跌0.4%至106.53日圆。美元指数也下跌0.2%至84.837。欧元兑美元上涨0.2%至1.2824美元。欧元兑日圆跌0.2%至136.62日圆。

--欧元债市：二线国家公债收益率上涨，因中国GDP数据引发经济成长疑虑

谨慎的投资者回避低评级的欧元区公债，但青睐避险德债，因中国经济放缓增添了对全球经济的疑虑。10年期葡萄牙公债收益率上涨10个基点至3.62%，希腊10年期公债收益率上涨9个基点至8.16%。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率均上涨4个基点，分别报2.62%和2.30%。德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.84%。

--金属期市：伦敦期铜小幅上涨，疲弱中国经济数据激发刺激政策预期

伦敦期铜小幅上涨，因中国公布第三季经济增长触及2008/2009年全球金融危机以来最低水准后，市场对于中国将出台更多刺激措施的预期升温。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.2%，至每吨6,573.5美元，但低于盘中高点6,609美元，伦敦上日下跌1.2%。上海期交所12月期铜下跌0.5%，至每吨46,950元人民币。

--国际油市：布兰特原油涨至85美元上方，中国强劲需求支撑价格

布兰特原油微涨，守在每桶85美元上方，因中国强劲的原油需求支撑价格。不过供应过剩及全球经济疲弱的持续担忧抑制了涨势。0833GMT，近月布兰特原油期货涨0.5%，至每桶85.83美元，仍陷在自9月初以来的100美元以下水平。美国11月原油期货上涨0.46美元至83.17美元，周一收盘近持平，报82.71美元。

--全球金市：金价接近逾一个月高点，中国三季度经济成长放缓

黄金延续隔夜涨幅，攀升至逾一个月高位，因市场仍担心全球经济放缓，之前公布的数据显示中国第三季度GDP同比增速创五年半低点。0830GMT，现货金上涨近4美元，至每盎司1,252.50美元。