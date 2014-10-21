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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 17:01 BJT

路透专访：智利国家铜业公司将确认会否延迟推动成长计画

“我们承诺一旦有坏消息的话，我们会即刻告知拥有这家公司的智利民众，”董事长Oscar Landerretch在LME周的行业年度会议期间受访时称。

他表示，无论评估结果如何，公司不能考虑搁置Chuquicamata、Andina及El Teniente等三大计画；政府今年稍早承诺到2018年投入40亿美元作为公司计画的部份融资后，资金问题也不再是个藉口。

依据这项成长计画，公司在十年内将年产量提高至约250万吨，而后20年左右则将稳定在220-230万吨。反观目前年产量约为170-180万吨。若未扩充的话，老矿低品级铜矿在6-8年内产量料将腰斩一半。(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)
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