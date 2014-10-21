路透专访：智利国家铜业公司将确认会否延迟推动成长计画

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
“我们承诺一旦有坏消息的话，我们会即刻告知拥有这家公司的智利民众，”董事长Oscar Landerretch在LME周的行业年度会议期间受访时称。
他表示，无论评估结果如何，公司不能考虑搁置Chuquicamata、Andina及El Teniente等三大计画；政府今年稍早承诺到2018年投入40亿美元作为公司计画的部份融资后，资金问题也不再是个藉口。
依据这项成长计画，公司在十年内将年产量提高至约250万吨，而后20年左右则将稳定在220-230万吨。反观目前年产量约为170-180万吨。若未扩充的话，老矿低品级铜矿在6-8年内产量料将腰斩一半。(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM