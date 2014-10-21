日本经济：政府月报连续第二个月下调经济评估，需求疲软企业减产

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
日本央行准备在10月31日会议上将1%的本财年增长预估大致减半，但会维持通胀预估，即在2015年4月开始的下一财年达到2%目标。
很多分析师已经表示，日本央行的通胀预估过于乐观，而内阁府下调经济评估很可能支持他们的想法。
日本政府下调工业产出。此前8月工业产出下滑1.9%，因4月消费税上调后需求低迷，导致企业减少了汽车和建筑材料生产。
内阁府仍坚称未来经济将复苏，因为企业预计9月产出增长，它们拥有强健的资本支出计划，而且就业市场仍然紧俏。(完) (编译/审校 田建华/王洋/朱晓军/蔡美珍/龚芳)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM