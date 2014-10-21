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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 16:51 BJT

日本经济：政府月报连续第二个月下调经济评估，需求疲软企业减产

日本央行准备在10月31日会议上将1%的本财年增长预估大致减半，但会维持通胀预估，即在2015年4月开始的下一财年达到2%目标。

很多分析师已经表示，日本央行的通胀预估过于乐观，而内阁府下调经济评估很可能支持他们的想法。

日本政府下调工业产出。此前8月工业产出下滑1.9%，因4月消费税上调后需求低迷，导致企业减少了汽车和建筑材料生产。

内阁府仍坚称未来经济将复苏，因为企业预计9月产出增长，它们拥有强健的资本支出计划，而且就业市场仍然紧俏。(完) (编译/审校 田建华/王洋/朱晓军/蔡美珍/龚芳)
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