台湾汇市：中信银香港及新加坡分行获准办理台币NDF业务，开放后首例

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透台北10月21日 - 台湾金管会周二称，已洽央行同意中信金 旗下中信银的香港及新加坡分行办理台币NDF(无本金交割远期外汇)业务。此为央行9月初开放本地银行海外分行申办台币NDF业务后首获通过的案例。
金管会称，目前此项业务只有中信银申请，中信银应就台币NDF及台币汇率选择权合计部位限额，另案报中央银行同意核备后才开办台币NDF业务，日后台币NDF交割的对象可扩及境内外法人、国外金融机构、本地银行海外分行及自行总行。
金管会银行局副局长吕蕙容说，〞限额多少仍由央行决定。〞
她也表示，在香港及新加坡有设分行的本地银行，应该都会有兴趣来申请。
金管会认为，此业务开放除可满足保险公司等境内法人的台币避险需求外，亦可扩大本地银行海外分行业务范围，提升其国际竞争力，有助金融进口替代政策之推动。 (完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM