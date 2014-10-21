台湾汇市：中信银香港及新加坡分行获准办理台币NDF业务，开放后首例

路透台北10月21日 - 台湾金管会周二称，已洽央行同意中信金 旗下中信银的香港及新加坡分行办理台币NDF(无本金交割远期外汇)业务。此为央行9月初开放本地银行海外分行申办台币NDF业务后首获通过的案例。

金管会称，目前此项业务只有中信银申请，中信银应就台币NDF及台币汇率选择权合计部位限额，另案报中央银行同意核备后才开办台币NDF业务，日后台币NDF交割的对象可扩及境内外法人、国外金融机构、本地银行海外分行及自行总行。

金管会银行局副局长吕蕙容说，〞限额多少仍由央行决定。〞

她也表示，在香港及新加坡有设分行的本地银行，应该都会有兴趣来申请。