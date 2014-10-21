香港社会：行政长官梁振英称，特首提名委员会可以“更加民主”

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透香港10月21日 - 香港行政长官梁振英周二表示，选举香港2017年特首的提名委员会可以＂更加民主＂。
梁振英在接受小范围的媒体采访时表示，这还有讨论空间，可以使提名委员员更加民主。
这是梁振英首次透露出可能对示威者作出让步。
梁振英表示，将会在＂警方认为必要情况下＂，对支持民主示威者进行清场。不排除在与学生代表完成数轮对话前，对示威者进行清场的可能性。
港府周二稍后将首次与学生领袖会面，旨在平息持续逾三周的“占中”，示威活动令香港部分地区陷于瘫痪。
北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。 (完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM