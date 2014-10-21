《中国债市每日综述》现券收益率续跌后震荡，短期料迎来休整期

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
* 现券收益率先跌后现震荡，收盘近上日
* IRS升幅较明显，国债期货亦偏弱
* 正回购暂停传言落空，市场亢奋情绪稍有抑制
* 近期利好政策效应渐消化，短期或迎来休整期
路透上海10月21日 - 中国银行间债市周二现券收益率先跌后现震荡，收盘与上日相比稳中略涨，IRS升幅则较为明显，国债期货亦高位回落；有关央行公开市场暂停正回购的传言被证伪，三季度GDP也略好于预期，均对市场亢奋情绪稍有抑制。
交易员表示，近期现券连续走强，收益率累计跌幅巨大，获利回吐压力不断累积，随着SLF等利好政策效应逐步消化，短期料迎来休整期，不过由于政策面、资金面和基本面的有利局面仍在，牛市终结之日仍为时尚早。
“今天比较动荡，颠来倒去，现在看（收益率）有一些跟昨天持平，有些还稍高点，”上海一券商交易员称。
她谈到，相对而言，IRS今日反弹更为明显，由于昨日尾盘有资金入场赌正回购停做，IRS一度下拉，在今日该传言落空后市场也迅速地对预期做出了修正。
中国央行公开市场周二正回购操作维持量平价稳。中国最新公布的三季度经济增速创下五年半新低，结合此前央行通过SLF（常备借贷便利）向市场放水且利率下降，显示经济下行压力未消，预计宽松货币环境仍将延续。
受房地产市场调整以及高基数的影响，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速创五年半低点。不过随着相关政策效应的继续发挥，四季度经济将有所回暖，并有望保持平稳较快发展。
华东一银行交易员谈到，目前10年国开债的收益率已经跌破10年以来的均值水平，不过随着收益率的快速下滑，短期机构继续追跌的动力或将减弱，“这样下去，明年怎么做啊，现在只能追点短的，防守一下啊。”
前述券商交易员并谈到，此前中长债表现不错，而央行通过SLF放水，将会带动资金价格继续下行，短债的表现也逐渐跟上，今日国开一年债的发行情况就相当不错。此外AA级以上中高评级的短融近来也持续火热。
在接踵而至的利好推动下，中国债市的抢购潮还在持续中，国家开发银行 周二上午招标增发的五期固息债，中标收益率全线低于预期，一年期幅度尤为明显。
剩余期限约9.25年的国开债140205券最新成交对应收益率 在4.35%，与上日尾盘持平。
相较现券，国债期货表现偏弱，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.700元，较上日结算价跌0.292元人民币，或0.30%。
**资金供给极其充裕**
银行间资金市场周二主要回购利率 低位盘整。交易员表示，各期限资金品种供给极其充裕，除个别大行出资节奏略缓之外，场内大多数机构仍以融出资金偏多；且央行公开市场正回购操作量价持稳对流动性影响有限。
他们并指出，继股份制行SLF消息之后，三季度经济数据显示经济下行压力仍存，机构流动性预期持续乐观；预计企业季度缴税及明日将开始的新股申购，对资金面扰动极其有限。
“还是蛮多钱，松啊，感觉各期限都有人出吧，除了个别大行没咋出之外，其它都是大量出，”华南一银行交易员称，缴税应该是这几天各家行陆续的开始，具体的还不清楚。
继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司均启动A股首次公开发行（IPO）程序，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。
上海另一银行交易员表示，央行正回购操作未如传言暂停，但操作量偏小对市场影响偏淡，而目前经济数据显示经济下行压力仍存，市场对流动性继续宽松仍有预期。
今日银行间市场质押式回购总成交金额10,728.60亿元，接近上日的10,697.23亿元；其中，隔夜品种为9,365.89亿元，上日为9,148.30亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
------------------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4356 2.4369 -0.13 9,365.89
七天 2.9506 2.9731 -2.25 1,049.44
14天 3.3983 3.3763 +2.20 277.84
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.1500 1.0650 +8.50 --
七天 3.9000 3.6550 +24.50 --
14天 3.9150 4.2550 -34.00 --
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5100 2.5000 +1.00 --
七天 3.0000 2.9500 +5.00 --
14天 3.3300 3.2500 +8.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.4150 2.4280 -1.30 --
七天 2.9210 2.9360 -1.50 --
三个月 4.4978 4.5052 -0.74 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM