《中国债市每日综述》现券收益率续跌后震荡，短期料迎来休整期

* 现券收益率先跌后现震荡，收盘近上日

* IRS升幅较明显，国债期货亦偏弱

* 正回购暂停传言落空，市场亢奋情绪稍有抑制

* 近期利好政策效应渐消化，短期或迎来休整期

路透上海10月21日 - 中国银行间债市周二现券收益率先跌后现震荡，收盘与上日相比稳中略涨，IRS升幅则较为明显，国债期货亦高位回落；有关央行公开市场暂停正回购的传言被证伪，三季度GDP也略好于预期，均对市场亢奋情绪稍有抑制。

交易员表示，近期现券连续走强，收益率累计跌幅巨大，获利回吐压力不断累积，随着SLF等利好政策效应逐步消化，短期料迎来休整期，不过由于政策面、资金面和基本面的有利局面仍在，牛市终结之日仍为时尚早。

“今天比较动荡，颠来倒去，现在看（收益率）有一些跟昨天持平，有些还稍高点，”上海一券商交易员称。

她谈到，相对而言，IRS今日反弹更为明显，由于昨日尾盘有资金入场赌正回购停做，IRS一度下拉，在今日该传言落空后市场也迅速地对预期做出了修正。

中国央行公开市场周二正回购操作维持量平价稳。中国最新公布的三季度经济增速创下五年半新低，结合此前央行通过SLF（常备借贷便利）向市场放水且利率下降，显示经济下行压力未消，预计宽松货币环境仍将延续。

受房地产市场调整以及高基数的影响，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速创五年半低点。不过随着相关政策效应的继续发挥，四季度经济将有所回暖，并有望保持平稳较快发展。

华东一银行交易员谈到，目前10年国开债的收益率已经跌破10年以来的均值水平，不过随着收益率的快速下滑，短期机构继续追跌的动力或将减弱，“这样下去，明年怎么做啊，现在只能追点短的，防守一下啊。”

前述券商交易员并谈到，此前中长债表现不错，而央行通过SLF放水，将会带动资金价格继续下行，短债的表现也逐渐跟上，今日国开一年债的发行情况就相当不错。此外AA级以上中高评级的短融近来也持续火热。

在接踵而至的利好推动下，中国债市的抢购潮还在持续中，国家开发银行 周二上午招标增发的五期固息债，中标收益率全线低于预期，一年期幅度尤为明显。

剩余期限约9.25年的国开债140205券最新成交对应收益率 在4.35%，与上日尾盘持平。

相较现券，国债期货表现偏弱，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.700元，较上日结算价跌0.292元人民币，或0.30%。

**资金供给极其充裕**

银行间资金市场周二主要回购利率 低位盘整。交易员表示，各期限资金品种供给极其充裕，除个别大行出资节奏略缓之外，场内大多数机构仍以融出资金偏多；且央行公开市场正回购操作量价持稳对流动性影响有限。

他们并指出，继股份制行SLF消息之后，三季度经济数据显示经济下行压力仍存，机构流动性预期持续乐观；预计企业季度缴税及明日将开始的新股申购，对资金面扰动极其有限。

“还是蛮多钱，松啊，感觉各期限都有人出吧，除了个别大行没咋出之外，其它都是大量出，”华南一银行交易员称，缴税应该是这几天各家行陆续的开始，具体的还不清楚。

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司均启动A股首次公开发行（IPO）程序，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。

上海另一银行交易员表示，央行正回购操作未如传言暂停，但操作量偏小对市场影响偏淡，而目前经济数据显示经济下行压力仍存，市场对流动性继续宽松仍有预期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,728.60亿元，接近上日的10,697.23亿元；其中，隔夜品种为9,365.89亿元，上日为9,148.30亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4356 2.4369 -0.13 9,365.89

七天 2.9506 2.9731 -2.25 1,049.44

14天 3.3983 3.3763 +2.20 277.84

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1500 1.0650 +8.50 --

七天 3.9000 3.6550 +24.50 --

14天 3.9150 4.2550 -34.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.5000 +1.00 --

七天 3.0000 2.9500 +5.00 --

14天 3.3300 3.2500 +8.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4150 2.4280 -1.30 --

七天 2.9210 2.9360 -1.50 --

三个月 4.4978 4.5052 -0.74 --