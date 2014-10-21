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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 17:42 BJT

《独家新闻》欧洲央行考虑购买公司债，最早12月作出决议--消息

央行决策官员有可能在12月会议决定进行购买公司债，但还不确定。其中一名消息人士称，如果管委员在12月决定进行购债，在二级市场购买的行动可能从2015年第一季展开。

欧洲央行周一开始购买有担保债券，这是购买民间部门资产计划的一部分。根据这项计划，央行今年稍晚也将购买有资产担保的证券(ABS)。

但欧洲央行内部有人担心，这些措施支撑经济的影响力可能不够。

“许多管委会成员认为，经济情势近来已经恶化，”其中一位消息人士向路透表示。(完) (编译 田建华/杜明霞/蔡美珍；审校 高琦)
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