更新版 1-台湾汇市：中信银星/港分行获准开办台币NDF业务，央行指出要有风险控管

* 中信银的香港及新加坡分行可办理台币NDF(无本金交割远期外汇)业务

* 央行指出要有风控计划 (新增央行说法)

路透台北10月21日 - 台湾金管会和央行周二首次批准中信金 旗下中信银的香港及新加坡分行可办理台币NDF(无本金交割远期外汇)业务，但须先向央行申报台币NDF及台币汇率选择权合计部位限额。央行指出，银行须有完善的风险控管计划。

央行一位不具名的官员表示，还是希望银行来申请此业务时可有一套完整的风控机制，央行并不希望海外分行无法顺利抛补时，都将部位丢回母行。

据了解，中信银的风险控管将较央行目前订定五分之一的限额更为严格，在NDF及汇率选择权不得逾总部位(新台币与外币间交易总部位)限额可能订八分之一。

银行外汇部位总额为加计即期、远期以及衍生性商品。目前央行规定NDF及台币汇率选择权两者合计部位的限额，不得逾总部位限额五分之一。

金管会称已洽央行同意中信金 旗下中信银的香港及新加坡分行办理台币NDF(无本金交割远期外汇)业务。此为央行9月初开放本地银行海外分行申办台币NDF业务后首获通过的案例。

**最快11月开始**

金管会银行局副局长吕蕙容也表示，中信银二家海外分行最快11月可以承作，而金管会积极推动金融进口替代，将寿险NDF交易留给台湾的银行业承做。今年上半年前十大寿险承作NDF金额大概四兆(万亿)余台币。

金管会称，目前此项业务只有中信银申请，中信银应就台币NDF及台币汇率选择权合计部位限额，另案报中央银行同意核备后才开办台币NDF业务，日后台币NDF交割的对象可扩及境内外法人、国外金融机构、本地银行海外分行及自行总行。

金管会银行局副局长吕蕙容说，〞限额多少仍由央行决定。〞

她也表示，在香港及新加坡有设分行的本地银行，应该都会有兴趣来申请。