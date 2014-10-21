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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 18:09 BJT

欧洲金融市场：欧元下跌且德债收益率上扬，消息称ECB考虑购入公司债

路透伦敦10月21日 - 欧元周二下跌，德国公债收益率上涨，之前几名消息人士对路透表示，欧洲央行(ECB)正考虑在二级市场买入公司债。

消息人士称，最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

消息公布后，欧元兑美元一度下跌0.5%，至日内低点1.27645美元。交易员认为这意味着欧洲央行已经准备好向市场继续注入资金，并推高通胀率和带动经济成长。随后欧元兑美元报1.2774美元，当日下跌0.2%。

德国公债收益率 涨2.5个基点，报0.876%，盘中一度低见0.824%。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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