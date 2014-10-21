更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，资金转进货市令月内短钱满溢

* 资金转进货市令短钱满溢

* 短率仍持稳既有区间低位

* 短票量少以到期续作为主 (新增拆款及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北10月21日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。交易员指出，由于近期股市表现欠佳，资金转进货币市场，令月内短钱满溢，短率贴近既有区间低位，市场关注银行端何时开放对票券商供给跨月拆款资金，将带动跨月短率区间高位走扬。

交易员表示，目前整体银行间资金仍显宽裕，积极寻求有效资金去化管道，然资金多但需求不振令月内短率依旧偏低，大多只能仰赖央行扩大冲销银行间隔夜拆款过剩资金。

〞月内的钱充斥，短率很难上去。〞一位大型公营银行交易员说。

票券商资调人士则称，周三起10天拆款即可跨月、两周拆款即可跨旬，预期银行端最快明日起开放票券商承作跨月拆款，不致于拖到下周才释出跨月资金，待银行端对票券商开放供给跨月拆款资金，跨月短率区间高位将略为承压。

此外，交易员认为，经历9月季底效应，市场审慎因应年底紧缩效应。台湾行政院稍早宣布，2015年元旦假期将自1月1日(周四)-1月4日(周日)共四日；今年12月27日(周六)则补上班一日，当日金融市场开市。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.385%；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同于上日。

**短票利率平稳**

短票市场方面，交易员表示，由于市场资金需求疲软，今日短票发票量仍偏少，成交以到期续作为主，短票利率续处既有区间低位。

“(短票利率)底部大概就在这里，再下去资金供给者也不会同意。”一位大型票券资金调度人士说。

银行交易员亦称，整体银行间资金宽裕仍待去化，而短票发行量仍少不足以因应银行间买票需求，利率大致持稳现有区间。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日，但成交量萎缩，主要交投转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，以0.61%为主。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.608%，前日在0.611%。

台湾央行周二公布，共发行4,354.1亿台币存单。与今日存单到期金额4,461.6亿相较，存单发行余额减107.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,779.3亿台币，本周余日落点分别为周三2,713.5亿、周四4,025亿及周五1,125.5亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负125亿台币，累积超额准备为187亿台币、加计前期1%的超额准备为1,319亿台币。

**附买回利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)利率周二大致持稳。交易商表示，寿险赎回投信基金令资金分配不均，但银行端仍偏宽裕，调度不成问题。为引导投信跨月，已有券商微幅调降月内利率。

市场人士指出，近日寿险业因应国际板美元债、中国银行 美元计价优先股的交割款而大量赎回货币型基金，由于牵涉到币别转换使得缺口变长，收新钱的难度变高。不过市场资金仍偏多，因此并未调高RP利率。

〞我这周应该还撑得住(利率)，下周就没办法了。〞一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，为避免投信资金过度集中月底，已将落点在29-31日的公司债RP利率微幅调降至0.62%，但若是跨月，则利率可以到0.64-0.65%。

台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分降至0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。