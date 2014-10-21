更正-欧洲汇市：英镑持稳，交易员等待英国央行会议记录和GDP数据提供指引

(更正：因译文有误，内文第五段改为“导致上周英镑兑欧元创八个月来最大跌幅”，非“导致上周英镑兑欧元的跌幅比此前八个月跌幅还大”)

路透伦敦10月21日 - 英镑周二持稳，虽然英国公共借款数据较预期糟糕，但交易员更多的看向将于周三公布的英国央行会议记录，注意力放在央行将于何时开始升息。

日内迄今的成交量远低于上个月的均值水平。

此外，交易员称将于周五出炉的英国第三季GDP数据料将为英镑带来一些支撑。在欧洲前景恶化之际，市场对于英国经济复苏是否稳固有越来越多的疑虑。

上周公布的不佳的通胀率和薪资增长数据不佳，使得投资者将加息时间预期推迟到明年下半年。英国央行此前表示，这两项数据是决定何时升息的关键。

升息时间预期调整，导致上周英镑兑欧元创八个月来最大跌幅，而货币政策前景不确定使得英镑兑美元在过去三个月下跌近6%。

法国兴业银行汇率分析师Alvin Tan称，“英国央行加息时间预期当前被推迟到明年下半年，这无疑非常利空英镑。”

周二官方公布的数据显示，过去六个月英国政府的借款比上年同期高出逾10%，英国财政大臣欧思邦达成全年借款目标的任务严峻。

英镑兑美元 持平报1.6156美元，兑欧元 上涨0.1%至0.79075英镑。

花旗的分析师Valentin Marinov称，在本周稍晚公布英国央行上次会议记录及数据之前，英镑的下跌可做买入机会。(完)

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