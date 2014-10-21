更正-欧洲汇市：英镑持稳，交易员等待英国央行会议记录和GDP数据提供指引

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
(更正：因译文有误，内文第五段改为“导致上周英镑兑欧元创八个月来最大跌幅”，非“导致上周英镑兑欧元的跌幅比此前八个月跌幅还大”)
路透伦敦10月21日 - 英镑周二持稳，虽然英国公共借款数据较预期糟糕，但交易员更多的看向将于周三公布的英国央行会议记录，注意力放在央行将于何时开始升息。
日内迄今的成交量远低于上个月的均值水平。
此外，交易员称将于周五出炉的英国第三季GDP数据料将为英镑带来一些支撑。在欧洲前景恶化之际，市场对于英国经济复苏是否稳固有越来越多的疑虑。
上周公布的不佳的通胀率和薪资增长数据不佳，使得投资者将加息时间预期推迟到明年下半年。英国央行此前表示，这两项数据是决定何时升息的关键。
升息时间预期调整，导致上周英镑兑欧元创八个月来最大跌幅，而货币政策前景不确定使得英镑兑美元在过去三个月下跌近6%。
法国兴业银行汇率分析师Alvin Tan称，“英国央行加息时间预期当前被推迟到明年下半年，这无疑非常利空英镑。”
周二官方公布的数据显示，过去六个月英国政府的借款比上年同期高出逾10%，英国财政大臣欧思邦达成全年借款目标的任务严峻。
英镑兑美元 持平报1.6156美元，兑欧元 上涨0.1%至0.79075英镑。
花旗的分析师Valentin Marinov称，在本周稍晚公布英国央行上次会议记录及数据之前，英镑的下跌可做买入机会。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/田建华; 审校 杜明霞/朱晓军)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)