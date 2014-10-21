欧洲政经：新一届欧盟执委会成员全数获得欧洲议会委员会批准

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透布鲁塞尔10月21日 - 欧洲议会议员指出，欧洲议员的相关委员会周二已批准欧盟执委会的最后两名提名人选，由贾克领导的新一届执委会料将如期于下个月上任。
斯洛文尼亚更换后的提名人选Violeta Bulc，经过周一晚间的听证会后，已获得批准出任负责运输事务的执委。斯洛伐克的塞夫科维奇(Maros Sefcovic)改获提名为负责能源事务的执委会副主席后，任命案也获得批准。
欧洲议会预定在周三的全体会议上表决新一届执委会是否应在11月1日上任。在所有执委都获得相关委员会批准后，贾克所属的中间偏右政党及主要的中间偏左联盟，料将确保他能获得多数票通过。
前斯洛文尼亚总理布拉图斯克原本被提名出任负责能源事务的副主席，但遭到议员否决，因而改提名Bulc，但职位改为运输事务，原先的运输事务执委提名人塞夫科维奇，则接下能源事务副主席一职。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM