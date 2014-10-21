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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 18:59 BJT

日本经济：市场近期因避险而敲进日圆，央行将监视市场动向--总裁

路透10月21日 - 一名政府官员引述日本央行总裁黑田东彦谈话指出，日圆近期买盘是因避险及对全球经济的疑虑，日央行将持续监视金融市场波动对日本经济及物价的影响。(完)
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