马来西亚期市：棕榈油期货略微收高，因产量下滑且大豆价格挺坚

路透新加坡10月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，扳回上日部份跌幅，市场预计棕榈油产量减少且大豆价格上扬，为市场提供支撑。
由于今年稍早气候乾燥，马来西亚及印尼棕榈油产量未来几个月料将下滑。
指标1月棕榈油合约 收高0.2%，成为每吨2,136马币(约为655美元)。
总成交量为36,048口，略高于35,000口的均值。
然而，棕榈油期货涨势可能仅为昙花一现，因美国大豆产量料将创新高，这可能导致全球食用油市场竞争更加激烈。
“产量减少及毛棕榈油出口免税，为支撑市场的因素；但从全球的角度看来，供给相当充裕，”一吉隆坡交易员表示。
“我们预计行在年底前将陷于每吨2,100-2,200马币间窄幅波动。”
路透调查显示，因全球第二大生产国--马来西亚产量减少，棕栏油期货今年底可能较当前水准上涨2%；但油籽供给充沛，意谓着价格年线仍将收低约19%。
船货调查机构ITS表示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑10.2%，至894,697吨。
船货调查机构SGS公布，马来西亚10月1-20日棕榈油出口较上月同期减11.4%，至884,628吨。(完)
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(编译 龚芳; 审校 李婷仪)