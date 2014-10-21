美股业绩：洛克希德马丁第三季获利成长5%，但营收再度下滑

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透华盛顿10月21日 - 美国国防部最大的供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 发布第三季获利成长5%，仅管营收仍继续下滑。但其最大部门--航空部门--利润率下滑逾一个百分点。
洛克希德马丁第三季获利8.88亿美元，或经稀释后每股2.76美元，季度营收下滑2%至111亿美元。
该公司五个部门的第三季营业利润率均出现小幅下滑，下行趋势在制造F-35战斗机的航空部门最为明显。该部门获利下滑12%至3.62亿美元，营业利润率从11.3%下跌至10.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM