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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 20:02 BJT

美股业绩：洛克希德马丁第三季获利成长5%，但营收再度下滑

路透华盛顿10月21日 - 美国国防部最大的供应商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 发布第三季获利成长5%，仅管营收仍继续下滑。但其最大部门--航空部门--利润率下滑逾一个百分点。

洛克希德马丁第三季获利8.88亿美元，或经稀释后每股2.76美元，季度营收下滑2%至111亿美元。

该公司五个部门的第三季营业利润率均出现小幅下滑，下行趋势在制造F-35战斗机的航空部门最为明显。该部门获利下滑12%至3.62亿美元，营业利润率从11.3%下跌至10.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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