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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 22:19 BJT

****敬告客户:路透撤回稍早发出的《独家新闻》欧盟将对摩根大通等罚逾1.15亿美元****

亲爱的客户,您好:

　　路透周二稍早发出...《独家新闻》欧盟将对摩根大通等罚逾1.15亿美元，因操控瑞郎LIBOR...内文提及一名消息人士指称，欧盟执委会打算对三家银行开罚，因其涉及操控瑞郎的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。

但欧盟执委会稍后表明，仅其中一家因操控瑞郎Libor而受罚，其他两家乃因涉及瑞郎利率衍生品的卡特尔(cartel)而挨罚。

由于消息人士先前提供的内容有误，路透决定予以撤稿。不便之处，敬请见谅。

　
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