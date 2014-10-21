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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 20:27 BJT

美股业绩：可口可乐季度获利减少14%；公司扩大撙节成本

路透纽约10月21日 - 全球最大饮料业者--可口可乐 公布季度获利减少14%；在北美碳酸饮料销量下滑之际，公司正扩大削减成本。

可口可乐表示，9月26日止第三季净利为21亿美元，或每股0.48美元；低于去年同期的24亿美元，或每股0.54美元。

可口可乐指出，将藉由提升生产力，在2019年以前达到每年撙节30亿美元的目标。(完)

(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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