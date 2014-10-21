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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 20:54 BJT

美股业绩：联合技术季度净利上升，航太及商用建筑部门获利多有成长

路透10月21日 - 多元化制造商--联合技术(United Technologies) 周二公布第三季获利上升，受惠于税务结算以及该公司航太及商用建筑部门大多数取得获利成长。

联合技术第三季净利成长至18.5亿美元，或每股2.04美元，上年同期为14.3亿美元，或每股1.57美元。

联合技术公布不计入优惠项目和重组成本，每股获利为1.82美元。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为每股1.81美元。

营收增加4.6%至161.7亿美元，符合分析师预估。

联合技术重申全年获利及营收预估不变。

联合技术股价周一为止今年跌幅约11%，表现落后大盘。周二公布第三季业绩之后，盘前股价上涨2%至103.50美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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