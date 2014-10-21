美股业绩：联合技术季度净利上升，航太及商用建筑部门获利多有成长

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透10月21日 - 多元化制造商--联合技术(United Technologies) 周二公布第三季获利上升，受惠于税务结算以及该公司航太及商用建筑部门大多数取得获利成长。
联合技术第三季净利成长至18.5亿美元，或每股2.04美元，上年同期为14.3亿美元，或每股1.57美元。
联合技术公布不计入优惠项目和重组成本，每股获利为1.82美元。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为每股1.81美元。
营收增加4.6%至161.7亿美元，符合分析师预估。
联合技术重申全年获利及营收预估不变。
联合技术股价周一为止今年跌幅约11%，表现落后大盘。周二公布第三季业绩之后，盘前股价上涨2%至103.50美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM