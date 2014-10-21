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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 21:46 BJT

美国热股：联合技术季度获利上升，盘初股价涨约0.5%

路透10月21日 - 多元化制造商--联合技术(United Technologies) 周二公布第三季获利上升，受惠于税务结算以及该公司航太及商用建筑部门大多数取得获利成长。

联合技术盘初股价升约0.5%至101.99美元，上日收报101.48美元。(完)
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