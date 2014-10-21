版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 21:43 BJT

美国热股：麦当劳季度获利大减三成，盘初股价跌逾1%

路透10月21日 - 全球最大连锁餐厅--麦当劳 公布季度获利大减三成，因中国爆出食品安全丑闻，且在美国竞争更加剧烈。

麦当劳在9月30日止第三季净利降至10.7亿美元，或每股1.09美元；上年同期分别为15.2亿美元，或每股1.52美元。

麦当劳盘初股价跌1.56%至90.16美元，上日收报91.59美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐