版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 21:39 BJT

全球经济：德国财长朔伊布勒对全球资产价格泡沫提出警告

路透10月21日 - 德国财政部长朔伊布勒表示：

* 欧元略为疲软，有利于德国出口商

* 部分欧洲国家未能落实结构性改革，造成经济疲弱

* 公共债务及全球流动性较高将为新资产价格泡沫创造新舞台

* 全球流动性泛滥(完)

*

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐