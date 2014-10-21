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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 21:42 BJT

美国热股：可口可乐季度获利减少14%，盘初股价重挫逾5%

路透10月21日 - 全球最大饮料业者--可口可乐 公布季度获利减少14%；在北美碳酸饮料销量下滑之际，公司正扩大削减成本。

可口可乐盘初股价重挫逾5%至40.97美元，上日收报43.29美元。(完) 　　
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