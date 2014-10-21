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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 21:32 BJT

美国热股：德州仪器季度净利增长31%，盘初股价上涨2.5%

路透10月21日 - 德州仪器 周一公布第三季业绩好于预期，财务长表示业务状况良好。而此前华尔街则担心芯片需求可能放缓。

德州盘初股价上涨2.5%，上日收报44.41美元。(完) 　　
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