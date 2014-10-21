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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 21:34 BJT

美国热股：苹果第四季IPHONE销售预估超越市场预期，盘初股价上涨2.9%

路透10月21日 - 美国苹果公司 预计今年年末假日季的业绩将十分强劲，之前一季iPhone手机销售跳增16%，麦金塔电脑(Mac)出货量增幅也为多年来最强，帮助该公司的季度业绩超越华尔街预测。

苹果盘初股价上涨2.9%，上日收报99.76美元。(完)
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