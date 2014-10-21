美国股市：开盘上涨，受科技股带动

路透纽约10月21日 - 美国股市周二开盘上涨，标普500指数料有望连续第四日上涨，因苹果及德州仪器在公布季度业绩后股价大涨。

道琼工业指数 开盘上涨13.17点或0.08%，报16,412.84点；标准普尔500指数 涨7.92点或0.42%，至1,911.93点；Nasdaq指数 涨43.40点或1.01%，至4,359.48点。(完)