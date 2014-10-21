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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 22:02 BJT

葡萄牙经济：葡萄牙2015年财政目标易受疲弱成长影响--惠誉

路透10月21日 - 评级机构惠誉周二表示：

* 葡萄牙2015年财政目标易受疲弱成长影响

* 预计2014年政府整体债务相当于GDP的比例将从128.6%下滑，假设前提为2015-20年平均基本盈余为GDP的2.8% (完)
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