全球航运：波罗的海乾散货运价指数暴涨，因大西洋和太平洋盆地航运活动活跃

路透10月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二暴涨，因大西洋和太平洋盆地航运活动活跃。

乾散货运价指数暴涨117点，或12.02%，报1,090点，为逾五年最大单日百分比升幅。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 飙升491点，或32.47%，至2,003点。日均获利猛增4,000美元，报14,425美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

“猛增4,000美元是去年12月来最大升幅，来自澳洲的铁矿石船运涌入以及来自巴西的订单增加导致了获利改善。”Clarkson Capital Markets在报告中指出。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升37点，或3.72%，报1,032点，为5月来最高。日均获利上升295美元，至8,265美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌5点，报911点。灵便型船指数 持稳在498点。(完)