全球航运：波罗的海乾散货运价指数暴涨，因大西洋和太平洋盆地航运活动活跃

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透10月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二暴涨，因大西洋和太平洋盆地航运活动活跃。
乾散货运价指数暴涨117点，或12.02%，报1,090点，为逾五年最大单日百分比升幅。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 飙升491点，或32.47%，至2,003点。日均获利猛增4,000美元，报14,425美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
“猛增4,000美元是去年12月来最大升幅，来自澳洲的铁矿石船运涌入以及来自巴西的订单增加导致了获利改善。”Clarkson Capital Markets在报告中指出。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升37点，或3.72%，报1,032点，为5月来最高。日均获利上升295美元，至8,265美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌5点，报911点。灵便型船指数 持稳在498点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM