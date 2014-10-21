金属期市：期锌和期镍下滑，因供应过剩和中国的不确定性

* LME金属行业周在伦敦继续进行

* 中国第三季经济增幅放缓至7.3%，第二季增长7.5%

* LME镍库存触及新的纪录高位后，镍价下跌至七个月低位

路透伦敦10月21日 - 期镍价格周二触及七个月低位，期锌价格下滑至约四个月最低，受累于供应过剩，以及怀疑中国经济增幅略好于预期后，中国会否出台更多刺激计划。

中国国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。

“从市场的角度看，数据不算太差，所以中国实施进一步刺激措施的可能性降低。如果数据真的很差，我认为市场会认为将要实施刺激措施，从而感到一些安慰，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收报每吨2,210美元，下跌0.2%，之前触及2,166美元日内低位，此为6月25日来最低。

许多投机者在今年稍早纷纷进入锌市场，押注大型矿场关闭将导致供应短缺，不过，供应不足的情况没有像一些人们预期的那么快出现。

Noble的硬商品全球研究部经理Duncan Hobbs在LME周研讨会上表示，目前精炼锌或锌精矿没有出现供应不足。

Bain表示，锌接近供应不足，但要待到明年才会出现供应缺口。

“若说锌表现很好，而铅却不是，这说法并不合理，因为两者的供应情况相当相似。我们一直认为，锌供应缺口将在明年浮现，而不是今年。”

期铅 收报2,029美元，上涨0.6%。

期镍 收报每吨15,300美元，下跌0.5%，之前触及七个月新低15,080美元，分析师表示，这破坏了技术图表，将可能引发进一步卖出。

LME镍库存MNISTX-TOTAL增加至377,136吨的纪录新高，也是市场供应充足的进一步迹象，也令市场承压。

其他金属小幅上升。

期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨6,668美元，上涨1.6%，上日下挫1.2%。

期铝 收报1,991美元，上涨0.9%，期锡 升0.5%，报19,450美元。(完)

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