芝加哥期市：CBOT大豆期货收在日内高位附近，因豆粕强劲和技术性买入

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥10月21日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跳涨2.3%，交易商说，豆粕上涨，带动大豆市场，且在大豆收割速度缓慢的情况下，技术性买盘也支撑市场。
指标CBOT-11月大豆合约在此间市场升穿位于10日和30日移动均线的阻力位，投机性基金的买盘带来支撑。
大豆在40日移动均线切入位9.65-3/4美元遇到阻力。自6月26日以来11月合约从未收在该水平之上。
豆粕期货急升3.8%。加工商曾表示，大豆收割速度缓慢，限制了大豆的交割，令压榨速度慢于上年同期。
CBOT-12月豆粕 在50日移动均线获得支撑，该合约周一收位略高于50日移动均线。
豆粕和大豆强劲，支撑豆油期货。此外，在豆油连跌两日令价格跌至五周半低位后有低吸买盘，也支撑豆油期货。
11月大豆期货合约 收升20美分，报每蒲式耳9.64-1/4美元。
12月豆粕合约 收涨13.5美元，报每短吨342.9美元。12月豆油合约 收高0.06美分，报每磅31.76美分。
今日CBOT大豆预估成交量为335,916口，豆粕为119,527口，豆油为63,211口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)