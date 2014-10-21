芝加哥期市：CBOT大豆期货收在日内高位附近，因豆粕强劲和技术性买入

路透芝加哥10月21日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跳涨2.3%，交易商说，豆粕上涨，带动大豆市场，且在大豆收割速度缓慢的情况下，技术性买盘也支撑市场。

指标CBOT-11月大豆合约在此间市场升穿位于10日和30日移动均线的阻力位，投机性基金的买盘带来支撑。

大豆在40日移动均线切入位9.65-3/4美元遇到阻力。自6月26日以来11月合约从未收在该水平之上。

豆粕期货急升3.8%。加工商曾表示，大豆收割速度缓慢，限制了大豆的交割，令压榨速度慢于上年同期。

CBOT-12月豆粕 在50日移动均线获得支撑，该合约周一收位略高于50日移动均线。

豆粕和大豆强劲，支撑豆油期货。此外，在豆油连跌两日令价格跌至五周半低位后有低吸买盘，也支撑豆油期货。

11月大豆期货合约 收升20美分，报每蒲式耳9.64-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨13.5美元，报每短吨342.9美元。12月豆油合约 收高0.06美分，报每磅31.76美分。

今日CBOT大豆预估成交量为335,916口，豆粕为119,527口，豆油为63,211口。(完)

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