全球金市：金价触及六周高位，因中国成长忧虑和商品价格上扬

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
* 现货金升穿50日移动均线，为8月15日来首次
* 中国第三季经济成长放缓
* ETF黄金持仓量骤降，关注亚洲实货需求
路透纽约/伦敦10月21日 - 金价周二升至每盎司1,250美元以上的六周高位，受助于商品市场普涨，以及担心中国经济增长放缓。
不过，分析师表示，黄金支持上市交易基金的黄金持仓量骤降，以及缺乏亚洲实货买盘，反映金价前景疲弱。
尽管数据显示美国9月成屋销售急升至一年高位后，美元和美股上扬，但金价依然攀升。
中国国家统计局周二公布，三季度GDP同比增长7.3%，为2009年首季以来最慢增速，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。
整体黄金市场人气仍然谨慎。全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周一减少1.18%，至751.97吨，百分比降幅为一年来最大。
“鉴于市场有许多风险，我们对ETF的黄金持仓量大幅减少感到意外，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg说。
现货金 触及9月10日来最高的1,255.20美元。1840 GMT，现货金上涨0.3%，报1,249.86美元。
金价现在升穿了50日移动均线切入位1,248美元，为8月15日来首次。
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金 收涨7美元，报每盎司1,251.70美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。
商品市场普遍上涨，由铜和原油领升，这也支撑黄金和铂金系金属（PGM）。
美元兑欧元上涨0.6%，之前几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。
分析师表示，亚洲市场正值一年中需求最强劲的时候，但金市表现不及往年。
印度庆祝印度教节日，排灯节在周二和周三，是印度人购买黄金的高峰期。印度是全球第二大黄金购买国。
Weinberg表示，金价要持续反弹，必须得到亚洲黄金需求增长支持。
现货银 上涨0.6%，报每盎司17.48美元。现货铂金 涨1.2%，报每盎司1,273.70美元，现货钯金 升1.4%，报每盎司770.60美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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