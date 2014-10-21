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货币新闻 | 2014年 10月 22日 星期三 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升1.31%，Nasdaq指数劲扬2.4%

路透纽约10月21日 - 美国股市周二跳升，因企业季报强劲，以及报导称欧洲央行考虑购买公司债。

标普500指数收在14日和200日移动均线之上。

道琼工业指数 收涨215.14点，或1.31%，至16,614.81点；标准普尔500指数 收高37.27点，或1.96%，至1,941.28点；Nasdaq指数 上扬103.40点，或2.4%，至4,419.48点。(完)
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