金砖国家：10月21日股汇市收盘纵览

路透10月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月21日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收升0.03%或0.28点，报981.78点。
中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，经济数据不佳施压大盘重返跌势
香港股市：收盘几近持平，中国疲弱数据打压大盘
中国汇市：人民币微收升至七个半月高点，GDP数据符合预期助力
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巴西股市：连续第二个交易日下跌，此前一民调显示在周日总统大选前，市场青睐的总统候选人Aecio Neves失去领先优势。巴西指标Bovespa指数 挫跌3.44%，报52,432.43点。
拉美汇市：巴西雷亚尔续挫，此前民调显示总统候选人Neves后劲不足
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南非股市：受投资者追捧上涨，因Taste Holdings收购一手表制造商后上扬，也受到全球市场走势带动。指标Top-40绩优股指数 涨2.13%至43,385点，综合指数 升1.96%至48,530点。
南非汇市：兰特兑美元升至一个月最高，因中国第三季GDP增幅略胜预期
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印度股市：连续第三个交易日上涨，创一周半最高收位，因政府计划向民间开放煤炭工业，提振煤炭相关类股大涨。印度指标BSE指数 涨0.55%，收报26,575.65点。NSE指数 升0.61%，收报7,927.75点。
印度汇市：印度卢比连续第三个交易日上涨，因政府计划向民间开放煤炭工业，激励对进一步改革的预期，不过美元全线上扬限制卢比涨幅。印度卢比兑美元 收报61.31/32，上日收盘价为61.36/37。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.68%，报1,063.860点；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.05%，报585.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上扬0.18%，报40.9640卢布；卢布兑欧元 涨0.91%，报52.1100卢布。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)