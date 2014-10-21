《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.07 +0.36 +0.91 1339052
搜狐 43.72 +0.18 +0.40 259924
网易 92.22 +2.02 +2.24 588670
百度 222.35 +5.73 +2.65 3967570
台湾
台湾积体电路 21.39 +0.52 +2.49 2533834
联电 1.98 +0.00 +0.00 301769
日月光 5.89 -0.04 -0.67 273879
硅品精密 6.59 +0.01 +0.15 518187
和信超媒体 0.80 +0.00 +0.58 52087
友达 4.00 +0.14 +3.63 278790
中华电信 30.04 +0.15 +0.50 26304
台湾国际航电 53.85 +1.03 +1.95 1532243
香港
中国移动 58.79 -0.82 -1.38 201675
中国联通 14.72 -0.02 -0.14 79558
中国电信 61.00 -0.73 -1.18 18213
中芯国际 5.15 +0.06 +1.18 15491
电讯盈科 6.17 -0.01 -0.16 2142
(完)
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 徐文焰；审校 郑茵)