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货币新闻 | 2014年 10月 22日 星期三 06:52 BJT

韩国经济：面临的下行风险甚于上行风险--央行总裁

路透首尔10月22日 - 韩国央行总裁李柱烈周三表示，央行近期调降了韩国今明两年的经济增长预期，但经济增长面临的下行风险甚于上行风险。

李柱烈称，若外部条件恶化，如美国收紧政策等因素，那么韩国经济增长将会受到冲击。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
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