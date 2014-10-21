更新版1-《独家新闻》欧洲央行考虑购买公司债，最早12月做出决定--消息

德拉吉曾重申，ECB做好准备进一步采用非传统措施，若有必要将“改变非传统干预措施的规模和构成。”

RBS经济分析师Richard Barwell在谈及欧央行正考虑购买企业债的消息时说道：“这在很多方面也说的通。”

“这既符合委员会中一些人希望能有更多作为的想法，也遂了委员会中那些不希望购买主权债委员的意愿。若要说B计划，这算是一个。”Barwell补充道。

欧洲央行周一开始购买有担保债券，这是购买民间部门资产计划的一部分。根据这项计划，央行今年稍晚也将购买有资产担保的证券(ABS)。

但欧洲央行内部有人担心，这些措施支撑经济的影响力可能不够。

“许多管委会成员认为，经济情势近来已经恶化，”其中一位消息人士向路透表示。(完)