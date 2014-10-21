路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下降

路透10月21日 - 周二的路透调查显示，10月17日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能减少。

路透访问的九名分析师平均预期，上周原油库存料增加270万桶。这项调查是在美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少130万桶，汽油库存则下滑100万桶。

“在进口速度放缓之际，生产可能下滑，馏分油库存应该会明显减少。另外，需求可能从近期低迷中进一步反弹，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

“季节性的趋势支持库存减少130万桶左右，过去五年中有四年馏分油供应下降，”Ritterbusch说，他预估馏分油库存减少150万桶。

根据路透调查，上周炼厂产能利用率料维持在88.1%。此前一周产能利用率下滑1.2个百分点。

EIA数据显示，10月10日止当周，炼厂减产使得原油库存大增，汽油与馏分油库存下滑。

美国石油协会(API)周二晚间公布的数据显示，上周美国原油库存增加120万桶，汽油库存减少53.2万桶，馏分油库存下降82.2万桶。