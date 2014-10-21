路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下降

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透10月21日 - 周二的路透调查显示，10月17日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能减少。
路透访问的九名分析师平均预期，上周原油库存料增加270万桶。这项调查是在美国能源部的能源资料协会(EIA)公布每周库存报告前进行的。
上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少130万桶，汽油库存则下滑100万桶。
“在进口速度放缓之际，生产可能下滑，馏分油库存应该会明显减少。另外，需求可能从近期低迷中进一步反弹，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。
“季节性的趋势支持库存减少130万桶左右，过去五年中有四年馏分油供应下降，”Ritterbusch说，他预估馏分油库存减少150万桶。
根据路透调查，上周炼厂产能利用率料维持在88.1%。此前一周产能利用率下滑1.2个百分点。
EIA数据显示，10月10日止当周，炼厂减产使得原油库存大增，汽油与馏分油库存下滑。
美国石油协会(API)周二晚间公布的数据显示，上周美国原油库存增加120万桶，汽油库存减少53.2万桶，馏分油库存下降82.2万桶。
EIA将于周三1430GMT公布一周库存报告。(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)