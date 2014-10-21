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货币新闻 | 2014年 10月 22日 星期三 07:41 BJT

《焦点》中国经济放缓引发货币政策热议，央行料不降息以求稳妥

“降息是重大的政策决定，当前亦非常敏感，”国务院发展研究中心一资深经济学家说道。

“这将是最后一着，不会轻易使用，”这位要求匿名的经济学家说道。

**增长放慢**

周二公布的数据显示，中国第三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低。

今年中国的经济增长目标为7.5%，这种情况发展下去可能令中国15年来首次无法实现增长目标，全年经济增长也恐为1990年以来最慢。

中国社科院经济学家尹中立表示，他个人认为有必要降息，不过领导层已暗示并不希望近期就降息。
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