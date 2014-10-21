更新版 1-美股业绩：雅虎第三季营收增长1%，在线广告业务依旧不振

路透旧金山10月21日 - 雅虎 周二公布第三季营收仅小幅增长，但超过了分析师的预期，因在线展示广告业务表现仍然艰困。

雅虎股价在盘后交易中上涨1.1%，至40.61美元。

“这是我们过去两年所见的大致情势的延续，”Pivotal Research Group分析师Brian Wieser表示，他意指在线展示广告业务疲弱之势。

截至9月30日的第三季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎营收按年增加1%，至10.94亿美元，上年同期为10.81亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，雅虎第三季营收为10.45亿美元。

雅虎首次公布移动业务营收，称第三季移动业务营收为逾2亿美元。该公司表示，预计移动业务全年总营收将超过12亿美元。

近年来，雅虎营收增长停滞，因曾经炙手可热的网络门户和电子邮件服务表现不及谷歌 和Facebook 等竞争对手。首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)已重整雅虎许多产品，过去两年收购了一系列企业，但未能重振营收成长。