更新版 1-美股业绩：雅虎第三季营收增长1%，在线广告业务依旧不振

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透旧金山10月21日 - 雅虎 周二公布第三季营收仅小幅增长，但超过了分析师的预期，因在线展示广告业务表现仍然艰困。
雅虎股价在盘后交易中上涨1.1%，至40.61美元。
“这是我们过去两年所见的大致情势的延续，”Pivotal Research Group分析师Brian Wieser表示，他意指在线展示广告业务疲弱之势。
截至9月30日的第三季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎营收按年增加1%，至10.94亿美元，上年同期为10.81亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，雅虎第三季营收为10.45亿美元。
雅虎首次公布移动业务营收，称第三季移动业务营收为逾2亿美元。该公司表示，预计移动业务全年总营收将超过12亿美元。
近年来，雅虎营收增长停滞，因曾经炙手可热的网络门户和电子邮件服务表现不及谷歌 和Facebook 等竞争对手。首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)已重整雅虎许多产品，过去两年收购了一系列企业，但未能重振营收成长。
雅虎表示，占总营收约40%的展示广告业务营收第三季减少5%。搜索服务业务营收按年增长4%，至4.52亿美元。(完)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM