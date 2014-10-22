德国个股：戴姆勒将出售特斯拉4%股权，预计收获7.8亿美元

路透法兰克福10月21日 - 德国戴姆勒 周二表示，将出售美国电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla) 的4%股权，预计因此获得7.8亿美元。

戴姆勒首席财务官Bodo Uebber在声明中表示，“我们对我们在特斯拉的投资情况非常满意，但这项投资对于我们的伙伴关系与合作并不是必要的。因此，我们决定出脱持股。”

戴姆勒出售所持特斯拉股权，将带来大约7.8亿美元的现金流入，使2014年息税前获利有类似数额的提升。戴姆勒称，股权出售交易带来的收入将用于加强戴姆勒的经营业务。

戴姆勒执行长Dieter Zetsche表示，“我们与特斯拉的合作十分成功，将继续下去。”(完) (编译 王颖；审校 张涛)