美国经济：住房贷款2015年料增长7%，因就业市场改善且利率低--MBA

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称贸易仍是G20会议的重要潜台词，贸易应被视为全球增长的积极因素
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路透纽约10月21日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周二表示，美国银行业者和其他贷款机构2015年发放住房贷款将比2014年增加7%，因就业市场改善以及低利率环境应刺激购房以及购房贷款需求。
MBA预计，明年新发放的抵押贷款总计将增至1.19万亿美元，其中置物贷款将增加15%至7,310亿美元。
MBA称，购房抵押贷款预期增幅，将抵消抵押再融资3%的降幅。抵押再融资2015年总计将达4,570亿美元。
“我们目前预计，就业增长强劲，加之抵押贷款利率仍偏低，这应推动房屋销售和新申请贷款的增加，”MBA首席分析师Michael Fratantoni在一份声明中称。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。