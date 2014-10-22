美国经济：住房贷款2015年料增长7%，因就业市场改善且利率低--MBA

路透纽约10月21日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周二表示，美国银行业者和其他贷款机构2015年发放住房贷款将比2014年增加7%，因就业市场改善以及低利率环境应刺激购房以及购房贷款需求。

MBA预计，明年新发放的抵押贷款总计将增至1.19万亿美元，其中置物贷款将增加15%至7,310亿美元。

MBA称，购房抵押贷款预期增幅，将抵消抵押再融资3%的降幅。抵押再融资2015年总计将达4,570亿美元。

“我们目前预计，就业增长强劲，加之抵押贷款利率仍偏低，这应推动房屋销售和新申请贷款的增加，”MBA首席分析师Michael Fratantoni在一份声明中称。(完) (编译 李爽 审校 张荻)