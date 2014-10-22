欧洲经济指标预测--10月22日-10月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月20日当周 10月22日(三) 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 10月23日(四) 0645 法国企业景气指数 10月 正95 正96 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 48.5 48.8 服务业PMI 48.2 48.4 综合PMI -- 48.4 0730 德国Markit制造业PMI 10月初值 49.5 49.9 服务业PMI 55.0 55.7 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 49.9 50.3 服务业PMI 52.0 52.4 综合PMI 51.7 52.0 0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差17.3 0830 英国零售销售(较前月) 9月 -0.1% +0.4% (较上年同期) +2.8% +3.9% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负4 负4 1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负12 负11.40 10月24日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 11月 8.0 8.3 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.5% 0830 英国GDP(较前季) 第三季初值 +0.7% +0.9% (较上年同期) +3.0% +3.2% 0900 意大利薪资通胀(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 1000 意大利消费者信心指数 10月 101.0 102.0 10月27日当周 10月27日(一) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 10月 103.3 104.7 企业现况指数 -- 110.5 企业预期指数 -- 99.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 民间贷款 -- -1.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.8% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 正31 10月27-28日 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.9% -1.9% 10月27日-11月7日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- -0.2% (较上年同期) -- +9.4% 10月28日(二) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 -- 1.35 0900 意大利企业景气指数 10月 -- 95.1 10月28-31日 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- +2.5% (较上年同期) -- +0.1% 10月29日(三) 0745 法国消费者信心指数 10月 -- 86 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加8.98 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加22.86 抵押贷款批准件数(千件) -- 64.212 M4货供额(较前月) -- +0.3%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 李爽)