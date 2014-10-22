《香港报摘》--信报10月22日

* 头版头条：

--占领行动踏入第25天，香港政府与学联昨天“破天荒”进行首次对话。面对学联要求公民提名和废除功能组别，政府抛出两大解决方案：成立多方平台，讨论2017年后香港的政制长远发展；向国务院港澳办提交“民情报告”，交代8月底以来发生的占领事件。

* 其他：

--“沪港通”安排下，让内地投资者买港股的“港股通”，资金结算及换汇银行已经敲定，中国银行 获委任为“港股通”跨境结算银行，旗下在港附属公司中银香港 则成为中国证券登记公司在港的结算及换汇银行，意味着“沪港通”的开展再迈进一步，尽管正式开通时间仍未公布。

--俊和发展 停牌40天后，昨天复牌，公布卖盘予中国新维投资，收报1.17港元，升15.8%。据公告，俊和大股东彭氏家族拟以总代价5.6亿港元，向中国新维投资出售5.1亿股公司股份，相当于已发行股本约46.7%。

--协鑫新能源 昨天下午停牌，宣布将作年内第二次股份拆细计划。该公司昨晚发出通告表示，股份将1拆4，每手买卖单位维持2,000股。

--魏桥纺织 宣布，昨天与控股股东山东魏桥订立热电资产置换协议，山东魏桥以43.68亿元人民币，出售第七热电厂予魏桥纺织，作价相等于该资产估值；而魏桥纺织则以价值38.36亿元的魏桥热电厂及现金5.32亿元支付。

--中国贵金属 昨天开市前停牌，傍晚公布有意收购云南冶金集团资产，是该公司2009年借壳上市以来，至少第四次收购云南资产。该股今早将复牌。（完）

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